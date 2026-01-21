Sneaker Devisal by Grisport: Stile Giovanile e Design per il 2026

Grisport inaugura il 2026 con il lancio di Devisal , un progetto innovativo nato dalla creatività di un team interno appassionato di tecnologia e mondi fantasy. Queste nuove sneaker sono state pensate per chi cerca uno stile fresco e giovanile , senza però scendere a compromessi sulla qualità costruttiva tipica del marchio italiano.

Qualità dei materiali e cura nei dettagli: i modelli Hex e Pulse

La collezione Devisal per il 2026 si concentra su due modelli principali: Hex e Pulse. Entrambe le calzature si distinguono per l'utilizzo di materiali di prima scelta e una lavorazione artigianale che emerge nei dettagli ricamati e impressi a fuoco. La struttura tecnica è progettata per il massimo comfort quotidiano:

- Tomaia in pelle e scamosciato per una resistenza superiore; - Sottopiede in pelle traspirante; - Intersuola in PU e battistrada in PU compatto per un'ottima ammortizzazione.

Colori e versatilità per ogni stagione

Le sneaker Devisal non sono solo belle da vedere, ma estremamente versatili. Pensate per essere indossate durante tutto l'anno, dalle stagioni Primavera-Estate fino all'Autunno-Inverno, sono disponibili in una vasta gamma cromatica. Puoi scegliere tra le eleganti tinte unite classiche o le dinamiche combo-colori come bianco-nero, nero-blu, grigio-nero e beige-nero, oltre alla variante bianca con dettagli colorati per un tocco di energia extra.

Con il progetto Devisal, Grisport conferma la sua leadership nel settore delle calzature per il tempo libero, portando una ventata di freschezza nel mondo delle sneaker di tendenza.