Dopo il recente lancio del progetto Devisal, Grisport introduce per il 2026 una nuova calzatura pensata per gli Sport Lovers, adatta a diverse attività che spaziano dalla semplice camminata agli allenamenti in palestra o alla corsa leggera. Questi nuovi modelli puntano sulla funzionalità tecnica e sono proposti in varie combinazioni cromatiche, come il grigio chiaro con dettagli azzurri, il bluette con stringhe gialle e le classiche versioni in bianco e nero o grigio scuro.

L'elemento distintivo di questa collezione è l'intersuola rialzata, progettata specificamente per incrementare l'effetto ammortizzante e ridurre l'impatto sul terreno durante il movimento. La tomaia è realizzata integralmente in tessuto sintetico, una scelta che garantisce alla scarpa doti di ultraleggerezza e reattività. Per migliorare la qualità della calzata, sono state inserite imbottiture morbide sia sulla linguetta che nella zona del tallone, favorendo così una maggiore stabilità del piede.

L'intera struttura è stata sviluppata per assecondare il movimento naturale del piede, cercando di offrire un controllo costante e un comfort elevato sulle superfici urbane. L'obiettivo della calzatura è dunque quello di coniugare una sensazione di morbidezza sotto il piede con le prestazioni necessarie per affrontare la routine sportiva quotidiana.