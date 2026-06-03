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Fioravanti lancia una nuova capsule collection

Fioravanti lancia una nuova capsule collection

Il campione di surf con K-Way per i nuovi capi progettati per garantire protezione da pioggia e vento senza rinunciare a leggerezza e libertà di movimento
3 min

K-Way e il campione di surf Leonardo Fioravanti, dal 2023 brand Ambassador del brand, lanciano una capsule collection per la Primavera/Estate 2026, accompagnata da una campagna che racconta l’atleta oltre la dimensione della performance sportiva. Il concept mette al centro una narrazione più intima e autentica, che esplora il suo mondo quotidiano fatto di rituali, gesti spontanei e momenti non competitivi, dove il rapporto con l’acqua, il movimento e il surf diventa naturale e onnipresente. Il progetto si inserisce in un immaginario editoriale ispirato al mondo surf e del movimento, coerente con l’identità K-Way®: la funzionalità tecnica del prodotto dialoga con una dimensione più sensoriale e vissuta, in cui protezione, comfort e libertà di espressione convivono. La capsule, quindi, risulta un’estensione dello stile di vita dell’atleta, più che in un equipaggiamento tecnico. I capi bilanciano tecnicità e lifestyle, interpretando l’estetica del surf e dell’acqua in una proposta contemporanea e versatile, pensata per accompagnare la vita all’aria aperta con funzionalità e stile essenziale ispirato al mondo outdoor.

Il cuore della proposta è rappresentato dai capi outerwear e dai pantaloni tecnici, realizzati in nylon 3 layer impermeabile e traspirante con costruzione 10K/10K, trattamento DWR e cuciture termonastrate, progettati per garantire protezione da pioggia e vento senza rinunciare a leggerezza e libertà di movimento. Tra i pezzi chiave della capsule emerge la cappa lunga, progettata per accompagnare il momento successivo all’attività in acqua: l’esterno tecnico protegge da vento e umidità, mentre l’interno in spugna di cotone avvolge il corpo assicurando comfort e calore, richiamando il rituale del post-surf in una versione contemporanea e funzionale. Accanto alla componente tecnica, la collezione sviluppa una proposta lifestyle attraverso felpe e T-shirt in jersey e french terry con trattamento “sun-faded”, che conferisce ai capi un aspetto naturalmente vissuto e ispirato all’esposizione al sole, richiamando l’estetica autentica della cultura surf. La linea beachwear amplia ulteriormente la versatilità della capsule con pantaloni leggeri e swimwear realizzati in materiali quick-dry e anti-UV, ideali per il mare e per un utilizzo dinamico all’aria aperta. Completano la collezione accessori come cappelli, borse e telo mare.

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