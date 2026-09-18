Devisal by Grisport: nuovi modelli per la stagione autunno inverno

Nato da un’idea di un Team creativo all’interno della “famiglia” Grisport, il nuovo progetto Devisal by Grisport si arricchisce con tre nuovi modelli per vivere l’Autunno e l’Inverno all’insegna dell’originalità e dello stile
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1 min

Pubblicato il 18.09.2026, 17:23

Dopo i primi modelli del nuovo progetto “Devisal by Grisport”, per la stagione Autunno-Inverno 2026-2027, il Team creativo interno all’azienda di Castelcucco ha pensato a tre nuove sneaker per arricchire la collezione. Disponibili in combo-colore (nero/marrone scuro, nero/verde smeraldo, nero/grigio chiaro), i modelli si caratterizzano per una tomaia in pelle e scamosciato, sottopiede in pelle, intersuola in PU, battistrada in PU compatto e dettagli ricamati ed impressi a fuoco.

“Le sneaker ‘Devisal by Grisport’ sono state create per il Tempo Libero e, soprattutto, per chi, come noi, ha la passione per la Tecnologia, il Design ed il Fantasy. Si caratterizzano per uno stile ‘fresco’ e giovane. Come per tutte le altre calzature di Grisport sono stati impiegati materiali di buona qualità e cura nei dettagli” spiega Giovanni Grigolato, Project Manager di Grisport-Devisal.

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