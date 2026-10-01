Hiking, le tecnologie più avanzate per i mesi più freddi

Con l’avanzare della stagione, la montagna cambia volto: le temperature scendono, la pioggia lascia spazio a neve e ghiaccio, mentre vento e umidità rendono il meteo sempre più imprevedibile. Muoversi sui sentieri richiede quindi un equipaggiamento versatile, capace di adattarsi al cambiamento di clima. Per l’Autunno/Inverno 26/27, Columbia Titanium Hike riunisce impermeabilità, termoregolazione e isolamento in un sistema di capi progettati per lavorare in sovrapposizione. Dai percorsi nel bosco alle creste esposte, fino agli ambienti innevati, ogni strato svolge una funzione specifica per garantire comfort e performance in movimento.

LA DIFESA DAGLI ELEMENTI PARTE DALL’ESTERNO

Quando pioggia,vento e neve accompagnano il cammino, il guscio assume un ruolo centrale. Titanium Hike propone diverse soluzioni impermeabili studiate per creare una barriera efficace contro gli agenti atmosferici, mantenendo la traspirabilità necessaria nelle fasi più dinamiche.

Shell Saudan Pro™ 3L

Pensata per gli itinerari più impegnativi, Saudan Pro™ 3L Shell è la soluzione waterproof premium della collezione Titanium Hike. La struttura a tre strati completamente termosaldata raggiunge valori di impermeabilità e traspirabilità pari a 30.000/30.000, grazie alla tecnologia Omni-Tech™ Pro, offrendo una barriera prolungata contro le intemperie e favorendo al tempo stesso la dispersione del calore prodotto dal corpo.

Shell Whistler Peak™

La Whistler Peak™ Shell porta la tecnologia OutDry™ Extreme direttamente sulla superficie esterna del capo, creando uno scudo impermeabile contro pioggia, neve e umidità. Le cuciture completamente sigillate e nastrate esternamente completano il design, rendendo il guscio adatto ad affrontare meteo variabile ed esposizioni prolungate alle intemperie.

Pantaloni Whistler Peak™

A completare l’equipaggiamento per le uscite con meteo avverso, Whistler Peak™ Pant utilizza la tecnologia OutDry™ Extreme con membrana impermeabile esterna. La struttura completamente sigillata scherma le gambe dal contatto con pioggia, neve e vegetazione bagnata, limitando l’ingresso dell’umidità lungo il percorso.

OMNI-HEAT™ ARCTIC: UNA NUOVA GENERAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO

Al centro di Titanium Hike FW26/27 c’è Omni-Heat™ Arctic, la nuova tecnologia sviluppata da Columbia per affrontare l’hiking durante l’autunno/inverno. All’interno della collezione trova applicazione nei midlayer e nei capi imbottiti, adattandosi ai diversi livelli di intensità e alle variazioni climatiche.

Giacca Arctic Crest™ Down Hooded

Per affrontare il freddo più intenso, Arctic Crest™ Down Hooded Jacket combina isolamento in piuma e tecnologia Omni-Heat™ Arctic, favorendo la ritenzione del calore senza limitare la libertà di movimento. Il capo è studiato per mantenere il comfort termico con l’abbassarsi delle temperature, mentre il cappuccio offre un riparo aggiuntivo dagli elementi nelle uscite invernali.

ISOLAMENTO LEGGERO PER LE TEMPERATURE PIÙ RIGIDE

Tra le principali novità FW26, Endevour Mountain™ Down Jacket amplia la collezione Columbia Titanium Hike con una soluzione leggera e comprimibile, studiata per aggiungere termicità all’equipaggiamento senza appesantire il sistema di layering.

Giacca Endevour Mountain™ Down

Endevour Mountain™ combina piumino d’oca 800 fill power certificato RDS, tecnologia Omni-Heat™ Arctic e costruzione Heat Seal. Questa combinazione favorisce una distribuzione uniforme del calore, mentre il trattamento Omni-Shield™ aiuta a respingere pioggia leggera, neve e umidità. Comprimibile nella propria tasca, può essere utilizzata come capo esterno nelle giornate fresche oppure inserita sotto un guscio impermeabile quando le temperature si fanno più rigide.