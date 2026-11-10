Roffe Ridge, la nuova linea da sci dedicata alle donne

Con Roffe Ridge™, Columbia presenta una collezione da sci dedicata alle donne, ispirata all'estetica delle giacche imbottite della linea AMAZE. Volumi ampi, tagli squadrati e abbinamenti tono su tono caratterizzano capi pensati per accompagnare le giornate sulle piste e i momenti di relax in quota. I tessuti opachi dalla mano vellutata e le finiture curate conferiscono un aspetto raffinato, senza rinunciare alle caratteristiche necessarie per affrontare le condizioni invernali.

Protagonista della proposta è la giacca da sci imbottita Roffe Ridge™, progettata per offrire calore e protezione dagli agenti atmosferici. La tecnologia impermeabile e traspirante Omni-Tech™ impedisce a neve e umidità di penetrare, mentre la fodera termoriflettente Omni-Heat™ Infinity, la costruzione Heat Seal e l'imbottitura in piumino certificato RDS, con potere di riempimento pari a 650, contribuiscono a trattenere il calore corporeo senza appesantire il capo.

I pantaloni da sci Roffe Ridge™ completano il coordinato con una struttura in tessuto elasticizzato in quattro direzioni, studiata per favorire la libertà di movimento. Le ginocchia preformate agevolano la mobilità durante le discese, mentre la tecnologia idrorepellente Omni-Shield™ aiuta a mantenere asciutta la superficie. La vestibilità valorizza la figura e permette di indossarli anche nelle occasioni successive all'attività sportiva.

La collezione propone così un equilibrio tra innovazione, praticità ed eleganza, superando i confini dell'abbigliamento tecnico tradizionale e offrendo soluzioni versatili per vivere la montagna in ogni momento della giornata.

