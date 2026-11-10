Giro: innovazione, protezione e visione per la neve

Il nome “Giro” è un omaggio al leggendario Giro d’Italia, simbolo di resistenza, determinazione e passione per lo sport. Da questa ispirazione, nel 1985 Jim Gentes ha fondato in California un brand che ha costruito la propria identità sulla ricerca applicata a design, protezione e innovazione. Nella collezione snow FW26/27 questa filosofia prende forma attraverso caschi e maschere sviluppati per accompagnare sciatori e snowboarder in condizioni differenti, con particolare attenzione a fit, comfort e funzionalità. La tecnologia Mips® è presente su tutti i caschi, comprese le proposte dedicate ai più giovani, mentre sui modelli premium trova spazio anche la Spherical Technology powered by Mips®.

REVOLT PRO

La nuova Revolt™ Pro è l’evoluzione della famiglia Revolt, con un design più progressivo e un fit evoluto, sviluppati per i rider che spingono sempre oltre i propri limiti.

La lente cilindrica integra VIVID Optics by ZEISS®, studiata per migliorare contrasto e nitidezza, mentre il nuovo sistema Magnetic Quick Change permette di sostituirla rapidamente, mantenendola saldamente ancorata alla montatura.

L’ampio campo visivo EXV completa una maschera dal carattere deciso, capace di unire performance, stile e libertà di movimento.



METHOD

L’iconica Method™ di Giro si rinnova mantenendo le sue linee pulite e contemporanee, con un design messo a punto nel Giro Lab e uno stile che va oltre le mode. La nuova versione introduce un sistema Quick Change Lens riprogettato, con perni a scatto che permettono di sostituire la lente in modo semplice e veloce, anche indossando i guanti.

VIVID by ZEISS®, il campo visivo EXV e la ventilazione EVAK completano la dotazione, offrendo chiarezza e ampiezza della visione durante tutta la giornata.

NEO MIPS II

Tra i caschi più rappresentativi della gamma, il nuovo Neo Mips® II™ reinterpreta un classico di Giro con un design completamente rinnovato, dal profilo moderno e dai dettagli raffinati. Leggero e versatile, unisce comfort, vestibilità e controllo della temperatura, mentre la tecnologia Mips® è progettata per contribuire alla gestione delle forze rotazionali in determinati impatti. Una soluzione essenziale e versatile, ideale per accompagnare sciatori e rider nelle diverse giornate sulla neve.



TOR SPHERICAL

Tor™ Spherical rappresenta uno dei livelli più avanzati della ricerca Giro applicata alla protezione, combinando tecnologie evolute e controllo della temperatura in una soluzione dedicata all’utilizzo all-mountain. Al centro si trova la Spherical Technology powered by Mips®, una struttura “ball-and-socket” composta da due calotte in grado di muoversi l’una rispetto all’altra, contribuendo alla gestione delle forze rotazionali generate durante determinati impatti. La ventilazione regolabile e la chiusura magnetica Fidlock® completano il casco, garantendo inoltre un’integrazione precisa con le maschere Giro.

GRID

Leggerezza e versatilità caratterizzano il Grid™ Spherical, ideale per le lunghe giornate in montagna, dallo splitboarding allo ski touring fino alle discese su pista.

La costruzione leggera e resistente integra soluzioni dedicate alla protezione e alla ventilazione, offrendo una calzata confortevole e una gestione efficace della temperatura anche durante le attività più dinamiche.



MASCHERE FW26/27: TECNOLOGIA VIVID E NUOVE LENTI FOTOCROMATICHE

La linea maschere FW26/27 introduce novità sia sul fronte tecnico sia su quello estetico. Tra queste, VIVID, sviluppata con ZEISS® Optics, si arricchisce delle nuove lenti fotocromatiche, disponibili su una selezione di modelli tra cui Method, Index II e Article II. Le lenti adattano automaticamente il proprio livello di oscuramento alle variazioni di luce, mentre la tecnologia VIVID gestisce selettivamente la luce blu per aumentare contrasto e definizione del terreno. Irregolarità, cambi di pendenza e caratteristiche del manto nevoso risultano così più riconoscibili, preservando al tempo stesso una percezione naturale dei colori. Sul piano stilistico, la FW26/27 privilegia un linguaggio pulito e minimale: le grafiche si fanno più discrete, lasciando maggiore spazio alle tonalità verdi e blu. Montature contemporanee e ampi campi visivi completano l’offerta, coniugando funzionalità, resa ottica ed estetica e favorendo il corretto abbinamento tra casco e maschera.