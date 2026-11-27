Per la stagione Autunno/Inverno 26/27, Columbia rinnova la collezione Titanium Ski, combinando materiali ad alte prestazioni e caratteristiche tecniche pensate per gli sport sulla neve. La nuova gamma segna il ritorno dell’iconica linea Platinum Peak™ e l’introduzione di Citadell Mountain™, sviluppata per affrontare le condizioni più impegnative del freeride. Dalle piste battute agli itinerari in alta montagna, Titanium rappresenta la massima espressione della ricerca di Columbia, con capi studiati per offrire protezione dagli agenti atmosferici, libertà di movimento e versatilità.

NOVITÀ FW26/27: CITADELL MOUNTAIN™

Realizzate con il contributo dello snowboarder professionista Curtis Siszek, specializzato nel backcountry, la giacca Citadell Mountain™ Shell e la salopette da sci Citadell Mountain™ si distinguono per una costruzione tecnica studiata per rispondere alle esigenze di sciatori e snowboarder che affrontano percorsi fuoripista. Elemento distintivo è la tecnologia OutDry™ Extreme, caratterizzata da una membrana impermeabile posizionata sulla superficie del capo, che impedisce all'acqua di penetrare, mantenendo la traspirabilità anche durante gli sforzi intensi. A differenza delle costruzioni tradizionali, elimina la necessità di un ulteriore strato di tessuto protettivo, assicurando un'elevata affidabilità anche in caso di maltempo. I pannelli anteriori resistenti all'abrasione limitano l'usura dovuta al contatto con sci, snowboard e altri accessori, mentre le tasche sul petto con inserti in rete favoriscono la circolazione dell'aria e facilitano l'accesso agli oggetti essenziali. La dotazione comprende inoltre il sistema RECCO®, cuciture nastrate, cappuccio compatibile con il casco e accorgimenti specifici per la pratica dello sci. Integrabile con un sistema di abbigliamento a strati, Citadell Mountain™ accompagna gli sportivi nelle diverse fasi dell'attività, dalle risalite alle discese tecniche in ambiente alpino.

PLATINUM PEAK™: LA LINEA DI PUNTA DELLA COLLEZIONE TITANIUM

La giacca Platinum Peak™ II 3L Shell e i pantaloni coordinati costituiscono i prodotti di riferimento della gamma, concepiti per offrire leggerezza, traspirabilità e resistenza. La membrana impermeabile e traspirante Omni-Tech™, l'impiego di materiali riciclati, la maggiore copertura e le ampie aperture di ventilazione contribuiscono a garantire protezione e adattabilità. La presenza di dettagli specifici per lo sci rende questi capi indicati sia per le discese in pista sia per le escursioni fuoripista.

NOVITÀ FW26/27: PLATINUM PEAK™ INSULATED

La linea si amplia con la nuova giacca da sci imbottita Platinum Peak™ e i pantaloni coordinati, caratterizzati da un isolamento termico mirato, studiato per trattenere il calore senza compromettere la mobilità. Omni-Tech™ si combina con Omni-Heat™ Arctic, che sfrutta l'energia solare per contribuire al mantenimento della temperatura corporea. L'imbottitura riciclata, distribuita strategicamente, offre un'ulteriore barriera contro il freddo, preservando la leggerezza dei capi. Cappucci compatibili con il casco, ghetta antineve, tasche per skipass e maschera da sci, insieme ai sistemi di ventilazione, arricchiscono l'equipaggiamento. Il risultato è un abbigliamento pensato per affrontare le giornate invernali più rigide, dalle risalite in seggiovia ai tratti esposti al vento e alle nevicate intense. Con Citadell Mountain™ e Platinum Peak™, Columbia consolida la propria proposta Titanium Ski FW26/27, combinando materiali tecnici, sistemi di impermeabilizzazione e isolamento termico con accorgimenti sviluppati per le diverse esigenze degli sport invernali. Una gamma che valorizza la ricerca del marchio attraverso capi pensati per accompagnare sciatori e snowboarder sia in pista sia nelle attività in alta montagna.