Consigli fantacalcio, chi schierare alla 26ª giornata: sorprese e indisponibili

In arrivo la 26ª giornata di campionato, che inizia venerdì sera con Juventus-Torino e finisce lunedì sera con Bologna-Spezia : ecco i giocatori che consigliamo (o sconsigliamo) per quanto riguarda il fantacalcio. Leggi le ultime partita per partita e schiera in tempo i tuoi migliori undici.

JUVENTUS-TORINO (venerdì 18 febbraio, ore 20.45)

Allegri in conferenza stampa ha confermato che Cuadrado agirà come terzino destro, ma il succo non cambia: va schierato sempre. Occhio ai ballottaggi a centrocampo ("Giocherà uno tra Zakaria e McKennie e uno tra Locatelli e Arthur"). Dybala e Vlahovic sicuri di un posto nel tridente mentre Morata è insidiato da Kean. Juric ha perso Praet per infortunio e potrebbe avanzare Pobega sulla linea dei trequartisti accanto a Brekalo. Entrambi supporteranno uno tra Belotti (favorito) o Sanabria. In mediana torna Mandragora, temibile anche dalla distanza. Fiducia a Singo: ha buone chance di surclassare Alex Sandro (o chi per lui). Indisponibili Bonucci, Bernardeschi, Chiesa, Chiellini, Praet e Fares. Squalificato Danilo.

SAMPDORIA-EMPOLI (sabato 19 febbraio, ore 15)

Giampaolo è indirizzato a riproporre la coppia Caputo-Quagliarella dal 1': quei due lì, ispirati da Sensi, potrebbero far bene. Ma bene sta facendo anche Pinamonti, a caccia del decimo centro stagionale. I protagonisti delle sfide di fascia Bereszynski-Parisi da una parte e Murru-Stojanovic dall'altra potrebbero annullarsi a vicenda. Sì a Candreva e Bajrami. Indisponibili Damsgaard, Gabbiadini, Askildsen, Haas e Marchizza.

ROMA-VERONA (sabato 19 febbraio, ore 18)

Roma in piena emergenza: oltre ad El Shaarawy si fermano anche Shomurodov e Mkhitaryan, mentre Zaniolo resta in forte dubbio. Mourinho pensa quindi di sostituire l'armeno con Afena-Gyan e Nicolò avanzando eventualmente Karsdorp. I giallorossi si aggrappano alle giocate di Pellegrini e Abraham. Tra gli ospiti occhio a Lazovic e Faraoni. Convince Tameze e stupiscono più di Simeone sia Barak che Caprari. Indisponibili Ibanez, Spinazzola, El Shaarawy, Mkhitaryan, Shomurodov, Veloso, Pandur, Frabotta e Dawidowicz. Squalificato Mancini.

SALERNITANA-MILAN (sabato 19 febbraio, ore 20.45)

Verdi a rischio forfait per un affaticamento muscolare, pensate se rischiarlo. Nel reparto avanzato che proverà a pungere Maignan nessuno è certo del posto, ma Ribery, Bonazzoli e Mousset sono in vantaggio su Perotti, Djuric e Mikael. Pioli ritrova la freccia rossonera Theo Hernandez a sinistra, punta più su Messias che su Saelemaekers e si aggrappa alle spalle larghe di Giroud come prima punta. Indisponibili Mamadou Coulibaly, Ruggeri, Schiavone e Ibrahimovic.

FIORENTINA-ATALANTA (domenica 20 febbraio, ore 12.30)

Piatek sta vincendo la lotta per la titolarità con Cabral, ma la sensazione è che sarà staffetta fino all'ultima giornata. Quindi tutto dipende dalla singola partita e dalle alternative che avete in rosa. Bonaventura e Torreira riprendono il loro posto, ma non è detto che lo perda Maleh, autore di prestazioni convincenti ma comunque in ballottaggio con Duncan e Castrovilli. Gonzalez e Sottil favoriti su Callejon, Saponara ed Ikoné. Spuntata l'Atalanta che dopo Zapata ha perso per infortunio anche Muriel: da finto centravanti agirà uno tra Boga e Pasalic, mentre Malinovskyi va sempre schierato (anche se per qualche strana ragione dovesse subentrare). Sulle fasce Zappacosta e Hateboer potrebbero dare filo da torcere a Biraghi ed Odriozola. Djimsiti è reduce da una doppietta in Europa League. Indisponibili Palomino, Ilicic, Zapata, Miranchuk e Muriel.

VENEZIA-GENOA (domenica 20 febbraio, ore 15)

Per il Venezia in porta torna Romero (lungo stop per Lezzerini). Vacca insidia Ampadu in cabina di regia, così come Johnsen e Nsame fanno con Nani e Henry. Nel Genoa stavolta nessuna indisponibilità dell'ultimo minuto dovrebbe negare l'esordio dal 1' ad Amiri, mentre Gudmundsson se la gioca con Ekuban (favorito). Indisponibili Kiyine, Lezzerini, Mateju e Bani. Squalificati Busio e Okereke.

INTER-SASSUOLO (domenica 20 febbraio, ore 18)

Qualche cambio in vista per Inzaghi. D'Ambrosio, Dimarco e Darmian pronti a sostituire Bastoni, Perisic e Dumfries contro il Sassuolo; a centrocampo invece Gagliardini (in pole su Vidal) fara le veci di Brozovic. Davanti Sanchez pronto a far rifiatare uno tra Dzeko e Lautaro. Dionisi può ricomporre il tridente Berardi-Raspadori-Scamacca e difficilmente rinuncera alla forma straordinaria di Traorè che può agire in mediana con Maxime Lopez e Frattesi. La difesa da schierare solo se si è coraggiosi. Indisponibili Gosens, Correa, Toljan, Djuricic, Obiang. Squalificati Bastoni, Brozovic e Ferrari.

UDINESE-LAZIO (domenica 20 febbraio, ore 20.45)

Nell'Udinese non al meglio Nuytinck e Udogie: spazio a Zeegelaar (o Perez) e Soppy. In attacco il recuperato Deulofeu dovrebbe agire con Beto, ma scalpita Success. Sulla via del recupero (e in panchina) Pereyra. Sarri deve valutare bene le condizioni di Immobile, fuori in Europa League e a rischio (anche per la panchina) per questa trasferta. Ecco quindi che gli unici cambi rispetto alla formazione schierata contro il Porto potrebbero riguardare Hysaj in difesa, Cataldi e Basic a centrocampo. Zaccagni is on fire. Indisponibili Nuytinck, Acerbi e Lazzari. Squalifciati Leiva e Luis Alberto.

CAGLIARI-NAPOLI (domenica 20 febbraio, ore 19)

Pavoletti entra e segna, ma poi le noie muscolari lo frenano puntualmente. E allora con Joao Pedro dovrebbe giocare ancora Pereiro o in alternativa Keita. Tra centrocampo e difesa sarda non consigliamo nessuno. Spalletti, reduce dal pareggio per 1-1 al Camp Nou, spera di recuperare in tempo Politano, altrimenti sulla trequarti chance per Elmas o Ounas. Ruiz è tornato dalla Spagna con una ferita alla testa, ma date le altre indisponibilità dovrebbe giocare. In Europa League ha stretto i denti anche Osimhen che per questo resta in ballottaggio con Mertens. Indisponibili Lovato, Nandez, Anguissa, Lobotka, Tuanzebe, Lozano.

BOLOGNA-SPEZIA (domenica 20 febbraio, ore 21)

Nel Bologna possibili chance per Binks e Aebischer, che in pratica si gioca il posto (a seconda del modulo) con Barrow. De Silvestri e Hickey potrebbero essere delle buone idee, Arnautovic deve sbloccarsi. Negli ospiti pronto Maggiore trequartista tra Verde e Gyasi, a supporto di Manaj. Indisponibili Dominguez, Santander, Bastoni. Squalificati Medel, Svanberg, Amian.

