Consigli fantacalcio, chi schierare alla 27ª giornata: sorprese e indisponibili

La 27ª giornata di campionato inizia venerdì alle 18.45 con Milan-Udinese e finisce lunedì sera con Atalanta-Sampdoria: ecco i giocatori consigliati (o sconsigliati) per quanto riguarda il fantacalcio. Leggi le ultime partita per partita e schiera in tempo i tuoi migliori undici.