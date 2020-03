Coronavirus, rinviata la tappa MXGP in Argentina: a rischio anche la MotoGp

ROMA - Il Coronavirus colpisce anche il Mondiale Motocross. Dopo aver bloccato qualsiasi tipo di attività, come lo slittamento del GP Trentino (da aprile a luglio), anche il GP Patagonia non verrà disputato il 21-22 marzo. "Infront Moto Racing - si legge in una nota - è lieta di informarvi che, dopo il recente rinvio, la nuova data per la MXGP della Patagonia (in Argentina) è il 21-22 novembre e si terrà a Neuquen. Infront Moto Racing insieme alla FIM, gli organizzatori locali, così come le autorità argentine hanno lavorato a stretto contatto per trovare una data alternativa per questo evento. Questa nuova data vedrà estendere il calendario del Campionato mondiale FIM Motocross , ma questa modifica è stata necessaria per preservare il più possibile il programma del campionato". Un dato che allarma soprattutto la MotoGp, che dovrebbe esordire proprio sul circuito di Termas de Río Hondo, in Argentina, il prossimo 19 aprile.

2020 MXGP Calendar Update - MXGP of Patagonia, Argentina new date!



The MXGP of Patagonia - Argentina, which was recently postponed, can now be revealed as it’s bound to be held in Neuquen on November 21st and 22nd 2020.



