MotoGp, Stoner: "Da piloti europei festeggiamenti esagerati dopo Gp vinti"

ROMA - Non è la prima volta che la visione di Casey Stoner si scontra con quella dei piloti europei, il cui atteggiamento dopo le vittorie non è piaciuto all'ex Ducati. L'australiano ha infatti criticato l'atteggiamento dei suoi rivali del continente, come Valentino Rossi, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, ai microfoni del podcast Gypsy Tales: "Tutto era pianificato per la festa dopo un Gran Premio, a partire dall'outfit. Si preparavano molto e l'obiettivo era mostrare all'avversario che aveva perso. Questo mi ha influenzato, ma non tanto per le celebrazioni in sé, quanto le cose che poi succedevano sul podio. Sembrava che il vincitore avesse conquistato il Mondiale e non solo una gara".