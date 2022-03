Biaggi: "Valentino Rossi? Non ci siamo scambiati i numeri"

ROMA - "L'ultima covnersazione con Valentino Rossi? Non troverete la chat, né l'ultimo messaggio perché il numero non è salvato. Noi non ci scambiamo i numeri. Di recente non ci siamo sentiti". Sono queste le parole di Max Biaggi, questa mattina intervistato da "RTL 102.5", che non nasconde la rivalità - ancora aperta - con il Dottore. I due si sono sfidati spesso in pista, con episodi che sono andati anche oltre i vari Gran Premi. L'ex pilota romano - così come Rossi - ha però una scuderia tutta sua, il Max Racing Team, che corre in Moto3 con John McPhee e Ayumu Sasaki. Ma ammette: "Non sogno più di tanto la MotoGp: diventerebbe tutto più complicato".