Petrucci, caduta da incubo nel MotoAmerica: "Nessuno mi ha soccorso"

ROMA - "Solo per informarvi che sono caduto a 280 km/h sulla linea del traguardo che è su un curvone di sesta piena per evitare un mio avversario. Ho buttato giù tre pannelli pubblicitari, ho diverse bruciature e ematomi e un profondo taglio alla caviglia con cinque punti ". Inizia così lo sfogo sui social di Danilo Petrucci , ex pilota MotoGp , dopo la spaventosa caduta in cui è stato coinvolto nella quarta tappa del MotoAmerica, in scena al Virginia Raceway.

Petrucci polemico

"Ho rotolato per oltre cento metri, una delle più brutte cadute della mia carriera. Sono stato più di due minuti sdraiato a terra col rumore delle moto che passavano a fianco senza che nessuno mi aiutasse, fino a quando da solo mi sono alzato e sono andato a piedi al centro medico", conclude il pilota italiano, che lamenta una poca coordinazione tra direzione di gara e personale medico a bordopista. Le ferite sono vistose e profonde per Danilo Petrucci, che cercherà ora di rimettersi in sesto per la tappa in Winsonsin, in programma dal 3 al 5 giugno prossimo.