GT World Challenge, Valentino Rossi pilota BMW: "Saremo competitivi"

ROMA - Grande entusiasmo per Valentino Rossi, che nel 2023 diventerà un pilota ufficiale BMW nel GT World Challenge, dove correrà sulla BMW M4 GT del team WRT. Il Dottore, dopo la prima stagione al volante dell'Audi, proseguirà l'avventura con la squadra che l'ha accolto in seguito al ritiro dalla MotoGP. "Sono molto orgoglioso di diventare un pilota ufficiale BMW M works ed è una grande opportunità - le sue parole riportate da "Sportscas365" -, l’anno scorso ho iniziato a correre seriamente in auto e ho concluso la mia prima stagione con il team WRT con cui mi sono trovato molto bene e sono molto contento che il team WRT abbia scelto BMW M Motorsport come nuovo partner".