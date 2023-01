Valentino Rossi si allena sui kart in vista della 24 Ore di Dubai

ROMA - Subito in pista in questo 2023 Valentino Rossi. Anche a più di un anno dal suo addio alla MotoGP, dopo un 2022 passato nel World GT Challenge, il Dottore è pronto a cominciare il nuovo anno con la 24 Ore di Dubai, dove sarà in squadra assieme a Maxime Martin e Sean Gelael. A una settimana dall'impegno in Medio Oriente, il Dottore si è allenato in pista con un kart, documentando la giornata con una storia Instagram, in cui si legge: "Prima uscita motoristica del 2023. Mi preparo per la 24 Ore, in programma la settimana prossima a Dubai con la mia BMW".