Valentino Rossi, test in vista della 24 Ore di Dubai: "Mi sono divertito"

ROMA - Per Valentino Rossi mancano ormai pochi giorni alla 24 Ore di Dubai, primo impegno in pista di questo 2023. Il pesarese, a poco più di un anno dal suo ritiro dalla MotoGP, scenderà in pista con la BMW M4 GT3 del team WRT, che condividerà con Tim Whale, Sean Gelael, Max Hesse e Maxime Martin. "La prima giornata di test è stata molto buona - ha detto Rossi in una storia pubblicata su Instagram -. Era la prima volta che vedevo questa pista, è divertente e interessante, e ho avuto buone sensazioni con la macchina".