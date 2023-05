Acosta sogna già il grande salto e si “vede” in MotoGP

ROMA – Pedro Acosta sogna già il grande salto nella MotoGP . In una recente intervista rilasciata al portale motorsport.com, il pilota che guida il mondiale di Moto2 insieme a Tony Arbolino (rispetto al quale, però, è in vantaggio sulle vittorie), ha dichiarato, senza troppi giri di parole, di avere come obiettivo il passaggio nella classe regina delle due ruote entro il 2024.

“Sono in sella alla KTM da cinque anni, tre nella Moto2 e due nella Red Bull Rookies Cup – ha detto Acosta - Sono stati i primi che, quando ero senza squadra prima di arrivare al Mondiale, mi hanno detto che se non avessi trovato una moto, mi avrebbero dato un altro anno nella Rookies, in modo da farmi stare tranquillo. Come ho già detto l'anno scorso, la mia priorità è la KTM, e mi piacerebbe indossare l’arancione nella MotoGP, ma capisco che sarà difficile perché sia Brad (Binder) che Jack (Miller) stanno andando benissimo. Quindi, in caso contrario, indosseremo il rosso (della squadra satellite GasGas). Mi fido molto della squadra – ha proseguito Acosta - mi hanno dato una moto quando sono arrivato in Moto3. Quindi perché no? Spero me la daranno anche quando andrò in MotoGP”.