SuperBike, E' finita tra il team Kawasaki Puccetti e Tom Skyes

ROMA – Le strade di Tom Skyes e del team Kawasaki Puccetti Racing si separano anzitempo. Troppo poco, per il team di Superbike, l’unico punto conquistato fin qui dal pilota inglese nei 4 round del mondiale corsi fino ad ora. A dare l’annuncio, che non coglie certo si sorpresa nessuno, è lo stesso Team Principal, Manuel Puccetti

“Lo staff e gli sponsor del mio team sono stati onorati che Tom si unisse a noi per iniziare la stagione – ha detto Puccetti - In qualità di ex campione del mondo e vincitore di più gare, le sue intuizioni hanno davvero portato la nostra comprensione del Ninja a un livello superiore. Ora ci lascia e lo ringraziamo per tutta la sua conoscenza e per aver condiviso così tante informazioni”.

Dalla sua il pilota britannico aggiunge: “Non ho esitato a unirmi al team Kawasaki Puccetti e ad aiutarli con il perfezionamento del loro pacchetto Ninja ZX-10RR – ha detto - Spero che tutti i dati che li ho aiutati ad accumulare durante i test e le prime gare della stagione li spingano più vicini a vincere gare in futuro”.