Moto GP, niente Ducati per Marquez. Domenicali chiude allo spagnolo

ROMA – Clauio Domenicali chiude definitivamente la porta ad ogni eventuale passaggio di Marc Marquez in Ducati . L'amministratore delegato del gruppo di Borgo Panigale spegne sul nascere le voci di mercato annunciate nei giorni scorsi da Jorge Lorenzo , e che hanno velocemente animato l'intero Circus. "Marquez non deve dimostrare niente a nessuno – ha detto Domenicali – ma non sarebbe la scelta giusta per noi”.

Moto GP, Domenicali: “Abituati a crescere i nostri piloti”

“Quella di Marquez è una voce da bar dello sport affascinante, che stride però con il nostro modo di lavorare – ha proseguito l’ad della Ducati - abbiamo un gruppo di piloti straordinari che abbiamo cresciuto e che incarnano il nostro spirito di famiglia e i risultati ci danno ragione: non c’è solo Bagnaia, ma anche Bastianini e Martin, oltre ai vari giovani che stiamo seguendo. Viviamo un bel momento, è un ciclo, tutte le aziende sono fatte di cicli: noi abbiamo lavorato molto e i risultati sportivi sono evidenti. Il 2022 è stato un anno straordinario, non avevamo mai vinto il titolo sia in Superbike sia in MotoGP; quest’anno abbiamo iniziato abbastanza bene, anche se non abbiamo raccolto quello che il nostro potenziale esprime. Ci presentiamo carichi al Mugello: Bagnaia è in testa al mondiale e Bezzecchi lì vicino, ci possiamo giocare belle carte, ma ci aspetta un fine settimana duro; i tifosi e gli spettatori si divertiranno”.