MotoGP, team manager Ducati cade dallo scooter. Ma al Mugello non mancherà

ROMA – Cade dallo scooter mentre torna a casa, a velocità ridotta, a causa di un gatto che gli taglia la strada all’improvviso. E’ l’incredibile incidente in cui è rimasto vittima niente meno che il team manager della Ducati , Davide Tardozzi , durante il viaggio di ritorno a casa, a Ravenna. A raccontarlo è lo stesso manager del box di Borgo Panigale , attraverso i suoi canali social. Dai quali, nonostante le fasciature ai piedi, assicura comunque la sua presenza al Mugello , domenica 11 giugno .

Un gatto manda a terra Tardozzi, ma al Mugello ci sarà

Nonostante la velocità ridotta Tardozzi, nell’intento di evitare il gatto, è finito a terra, riportando una lesione all’alluce del piede destro ed una contusione alla caviglia sinistra, come si evince dalla foto postata sul suo profilo Instagram, nel quale si vedono le due vistose fasciature ai piedi. Il team manager, che in queste ore rimarrà sotto osservazione dello staff medico, conta comunque di recuperare per essere presente al muretto Ducati nel Gran Premio del Mugello.