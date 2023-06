MotoGP, i medici dicono “sì”: Bastianini torna in sella alla Ducati al Mugello

ROMA – La comunicazione ufficiale è arrivata a seguito del controllo medico eseguito nelle ultime ore, che ha dato esito “fit”, ovvero “adatto”. Il che, tradotto, per Enea Bastianini significa rientro in pista al Mugello, come era nelle speranze e nelle aspettative dell’intero team Ducati. Team che sorride per due volte, visto il parere favorevole rilasciato anche per Pecco Bagnaia, pure lui in pista nella gara di casa. Dichiarati “fit” anche Raul Fernandez e Oliveira