MotoGP, Alex Marquez vola nelle prime libere del Mugello. Bezzecchi quarto

SCARPERIA (FIRENZE) – La sessione mattutina di prove libere al Mugello si chiude con il primo tempo di Alex Marquez, che nel finale piazza il tempo vincente (1:46.121). Secondo un buon Fabio Quartararo, terzo Binder. Bene anche Marco Bezzecchi, che chude quarto dimostrando il suo ottimo stato di forma. “Solo” sedicesimo (si fa per dire) Pecco Bagnaia, che però non ha tentato il time attack. A terra Aleix Espargarò, già dolorante alla vigilia. Per lui in corso di valutazione le condizioni fisiche.