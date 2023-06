MotoGP, Il numero uno è ancora Marquez. Parola di Giacomo Agostini

ROMA – Per Giacomo Agostini c’è un solo numero uno del Circus della MotoGP . E quel numero risponde al nome di Marc Marquez . Anche quest’anno l’asso spagnolo sta vivendo una stagione difficile, non solo per le precarie condizioni fisiche, ma anche per una moto che non sembra rispondere alle sue esigenze. Per questo, negli ultimi giorni, il suo nome è stato l’oggetto di numerose voci di mercato , che lo vedono come sicuro partente per la prossima stagione.

MotoGP, Agostini incorona Marc Marquez

“Marquez per me è un numero uno – ha detto il campionissimo italiano ai microfoni di Eurosport - ha fatto grandi cose e resta l’unico che dà spettacolo sempre. Ho parlato con lui e purtroppo mi ha detto che sa di andare oltre il limite, ma senza prendersi tutti questi rischi con l’Honda attuale si troverebbe a lottare per il 15esimo posto. Mi ha detto: ‘Se devo lottare per fare 15esimo, me ne sto a casa’, e lo capisco. Va ammirato ed applaudito perché rischia la vita per dare spettacolo, per inseguire la vittoria, per andare oltre il limite. Non merita di essere criticato”.