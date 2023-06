MotoGP, alla “prima” al Sachsenring è Zarco il più veloce. Bagnaia ottavo

HOHENSTEIN (GERMANIA) – Johann Zarco in sella alla Ducati Pramac chiude al comando la prima sessione di prove libere al Sachsenring, condizionata da un meteo instabile che non ha comunque impedito ai piloti di andare all’attacco del miglior tempo. Lo sa bene Marc Marquez, che ha mostrato un’ottima forma, chiudendo al secondo posto. Nella virtuale “top 10” anche Bagnaia (ottavo) e Bezzecchi (decimo), piazzamenti che rischiano di assumere grande importanza viste le previsioni meteorologiche e la pioggia prevista per il pomeriggio e la seconda sessione di prove libere.