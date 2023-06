MotoGP, Bezzecchi più veloce di tutti alla PL2 del Sachsenring. Bagnaia 4°

HOHENSTEIN (GERMANIA) – Emozioni a non finire nella seconda sessione di prove libere del Sachsenring, in Germania. Completamente ribaltata la griglia della PL1, con Marco Bezzecchi che chiude davanti a Martin e Aleix Espargarò. Ancora buono il passo di Pecco Bagnaia, finito quarto dopo essere stato anche al comando. Clamoroso Marc Marquez: dopo l’ottimo secondo posto della PL1 il campione spagnolo cade e carambola addosso a Zarco, rendendosi poi protagonista di una lite in “diretta video” con il box Honda, di cui si parlerà in chiave “mercato”. Cadute anche per Raul Fernandez e Nakagami.