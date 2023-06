MotoGP, Quartararo che combini! Il francese cade a piedi alla vigilia di Assen

ROMA – Fabio Quartararo cade mentre corre a piedi per le strade di Amsterdam, e ora rischia di non essere al meglio per il Gran Premio di Assen, in programma domenica 25 giugno. Sembra incredibile, per un pilota di moto abituato ad andare ad oltre 300 chilometri orari; eppure è successo davvero, come racconta lo stesso campione francese, che ironizza pure sulla pericolosità dell’allenarsi a piedi per le strade della capitale olandese: “Correre ad Amsterdam è pericolosissimo”, dice Quartararo, che poi parla delle sue condizioni