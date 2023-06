MotoGP, Bagnaia carico in vista di Assen: “Qui Ducati al top come al Mugello”

ROMA – Ad Assen le Ducati si apprestano a vivere un altro fine settimane da protagoniste assolute del mondiale di Moto GP. Parola dei tre battistrada del mondiale: uno dopo l’altro, Pecco Bagnaia , Jorge Martin e Marco Bezzecchi aprono la Press Conference che dà formalmente il via al lungo fine settimane di Assen, per il Gran Premio d’Olanda. Con sensazioni più o meno simili nei confronti di una pista che piace a tutti e tre

MotoGP, Bagnaia: “Assen gara da pelle d’oca”

“Questa pista è ottima per la Ducati – apre Bagnaia - però devi essere molto preciso e molto tecnico, le regolazioni devono essere perfette, non devi rischiare di perdere tempo. Avere otto Ducati sicuramente può essere un aiuto, possiamo migliorare tutti insieme. Ogni volta che inizia il weekend di Assen, ho le stesse sensazioni del Mugello alla prima frenata, ti viene la pelle d'oca al primo giro, ti prendi un bello spavento, ma resta comunque uno dei miei settori preferiti, oltre al terzo settore, uno dei più belli del calendario”. “Questa è una delle piste preferite di Bagnaia – scherza su Jorge Martin – ma è una pista che piace tanto anche a me”. “Adoro questo circuito, ho ricordi bellissimi del mio primo podio in MotoGP – gli fa eco Marco Bezzecchi - adesso però devo restare concentrato per il weekend, questa pista si adatta al mio stile di guida, è un tracciato molto bello”.