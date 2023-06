MotoGP, ad Assen Bezzecchi comanda le PL1. Bagnaia lotta con la gomma anteriore

ASSEN (OLANDA) – La Ducati che non ti aspetti (o forse sì) chiude al comando la prima sessione di prove libere di Assen, in Olanda. Marco Bezzecchi chiude al primo posto un’ottima manche, davanti all’Aprilia di Vinales e all’altra Ducati di Alex Marquez. Le “altre” Ducati, quelle di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, soffrono: il campione del mondo in carica lamenta problemi sull’anteriore, registrando tentativi di correzione in corsa che non sortiscono però gli effetti sperati, mentre “La Bestia” è addirittura protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze.