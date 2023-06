MotoGP, Bezzecchi fa bis: è il più veloce anche nella PL2 di Assen. Bagnaia 4°

ASSEN (OLANDA) - Marco Bezzecchi fa due su due. Il riminese del team Mooney VR46 chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere di Assen, completando come meglio non si poteva la prima giornata del lungo week-end d’Olanda. Seconda piazza per Martin, terza per Miller. Quarto un Francesco Bagnaia in grande recupero dopo i problemi all’anteriore fatti vedere al mattino. Deve accontentarsi della 15esima posizione, invece, Enea Bastianini, che passerà per la Q1 del sabato. Come Marc Marquez, che continua a mostrare un cattivissimo feeling con la Yamaha.