La Pirelli prende anche il Motomondiale: dal 2024 sarà in Moto2 e Moto3

Pirelli, continua la crescita nel Motorsport

“Siamo orgogliosi che Dorna ci abbia scelti per diventare il nuovo fornitore di Moto2 e Moto3 per le prossime tre stagioni – ha commentato Aldo Nicotera. Senior Vice-President e Head of Moto and Cycling Pirelli - con questo nuovo accordo di fornitura, accompagneremo le giovani promesse del motociclismo, dai primi passi in questo sport fino alle competizioni di vertice, e fedeli alla filosofia che ci contraddistingue da anni, lo faremo continuando a utilizzare prodotti di gamma regolarmente in vendita sul mercato e acquistabili da tutti i motociclisti”. “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Pirelli nel paddock come unico fornitore di pneumatici per Moto2 e Moto3 – ha aggiunto Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della Dorna - questi Campionati sono il miglior esempio nel motorsport di fucina di talenti e si distinguono anche come competizioni di alto livello, sia in termini di valore sportivo che commerciale. Non vediamo l'ora di lavorare con Pirelli su diversi aspetti, compresi quelli legati alle prestazioni, alla sicurezza stradale e, naturalmente, alla sostenibilità".