Southern 100, dramma in gara: muoiono due persone dopo un incidente

ROMA - Tragedia all'Isola di Man. Nel corso della Southern 100, una delle grandi classiche su strada disputata al Billown Circuit, è andata in scena una delle prove della classe 1100cc. Durante la serata di martedì 11 luglio si è verificato un tremendo incidente, che ha coinvolto due piloti, un commissario ed uno spettatore. Due tra queste persone non ce l'hanno fatto e sono morte a causa delle gravi ferite riportate dopo l'impatto. Non è il primo episodio che si verifica su questo tracciato, che è costato la vita anche ad altri piloti in passato.