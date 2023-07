La storia di Federico Asaro: il motociclista che gira il mondo con la sua BMW

ROMA - Il motociclista Federico Asaro è pronto a girare il mondo in sella alla sua BMW R 1200 GS: il suo obiettivo è quello di partire dalla Malesia per raggiungere la sua città natale, Trieste, percorrendo una distanza di addirittura 26.000 chilometri. L'arrivo in città di Asaro è stimato tra il 20 e il 25 agosto e i suoi concittadini sono già in attesa di poterlo accogliere a braccia aperte. I suoi amici e i membri del Moto Club di Trieste, infatti, sono già al lavoro per dargli il bentornato al confine con la Slovenia, per poi scortarlo in città.