Mugello, tragedia in una gara amatoriale: morto un motociclista

ROMA - Ancora un incidente fatale al Mugello: un motociclista ha perso la vita questa mattina durante la prova Amatori 1000 avanzata, una delle gare amatoriali che rientrano nella Promo racing cup 2023, organizzate dalla fiorentina Promo racing e valide per la Coppa Fmi. Il pilota è rimasto coinvolto in un incidente con altri due concorrenti nel tratto finale del rettilineo principale, con la dinamica che rimane ancora da accertare: le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi, e, nonostante gli immediati soccorsi, lo staff del centro medico del circuito non ha potuto far altro che constatare il decesso.