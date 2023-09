MotoGP, Rins pronto a tornare in Giappone: sarà nelle FP1

MOTEGI - Il pilota della Honda LCR, Alex Rins, dopo l'infortunio rimediato al Mugello lo scorso mese di giugno, è stato dichiarato idoneo per correre dallo staff medico. Una buona notizia per il team giapponese in occasione del Gran Premio di MotoGP di casa sul tracciato di Motegi. Lo spagnolo ha saltato ben sette round del Mondiale 2023 e ora vuole testare le proprie condizioni nella prima sessione di prove libere prevista venerdì: in caso di buoni riscontri continuerà a correre per il resto del weekend.