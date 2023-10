Dramma a Magione, Paolo Tiacci muore dopo un incidente in gara

ROMA - Tragedia a Magione. Il pilota 44enne Paolo Tiacci è morto in seguito ad un drammatico incidente verificatosi sul tracciato dell'Autodromo dell'Umbria. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, dopo un contatto in pista con un suo collega, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo per poi finire contro il muretto dei box. I soccorsi sono stati immediati per provare a salvare Tiacci, ma non c'è stato nulla da fare ed è stato accertato il decesso. In questo momento si stanno svolgendo delle ulteriori indagine per capire come sia potuto accadere.