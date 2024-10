Pileri Academy, grande successo per il primo test con i giovani

Il primo test della Pileri Academy è andato in scena sul circuito di Varano de’ Melegari e ha registrato un'ottima partecipazione, con una ventina di giovani talenti iscritti, provenienti da tutta Italia insieme ai propri genitori. Il primo step del trofeo internazionale Mir Finetwork Agm Oil prende così forma. Un evento che ha confermato le grandi aspettative e ha segnato un importante passo avanti per il progetto di Francesco Pileri, volto a scoprire e valorizzare i futuri campioni del motociclismo.

Francesco Pileri, manager e ideatore dell’Academy, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della giornata: «Questo primo test è andato anche oltre le più rosee aspettative. Il nostro progetto mira a valorizzare i giovani talenti e offrire loro un percorso di crescita strutturato, grazie anche alla collaborazione con partner di altissima qualità. Sono molto contento del livello di partecipazione e del talento che abbiamo visto in pista». Anche Amelio Grancini, presidente di Agm Motor Oil e main sponsor della Pileri Academy, ha voluto sottolineare il grande entusiasmo dei giovani piloti: «È fantastico vedere tanto entusiasmo nei ragazzi. Questo test rappresenta un punto di partenza cruciale per tutto il progetto della Pileri Academy, che punta a offrire ai giovani un punto di riferimento per avvicinarsi al mondo del motociclismo e pensare concretamente a un futuro in questo sport». Il prossimo appuntamento è già fissato per il 26 ottobre, con il secondo test dedicato ai giovani talenti del motociclismo, confermando il continuo impegno della Pileri Academy a formare i campioni di domani.