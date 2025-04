Jorge Martin, la foto in ospedale dopo l'incidente shock in Qatar: "Poteva andare peggio"

Jorge Martin, il bollettino

Nel corso del Gran Premio del Qatar è scivolato a metà gara ed è stato colpito accidentalmente dalla moto di Fabio Di Giannantonio. Il campione del mondoi è attualmente ricoverato all'Hamad General Hospital di Doha. Gli esami hanno “evidenziato un aumento del pneumotorace" che "renderà necessario il posizionamento di un drenaggio in aspirazione". Martin "dovrà rimanere sotto osservazione per qualche giorno in ospedale fino alla risoluzione del pneumotorace”, si legge in una nota, che rivela inoltre "la presenza di sei fratture degli archi costali posteriori di destra, dalla uno alla sei”.