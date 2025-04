MotoGp, l'amuleto Jerez per il riscatto di Bagnaia. Ma Marquez in casa vuole restare Re

Si corre a casa Marquez, ma questa negli ultimi anni è stata soprattutto terra di trionfo per Bagnaia. Il circuito de Jerez si prepara nel week end a ospitare il quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2025 e può essere la prima tappa della rimonta di Pecco che ha vinto le ultime tre edizioni in Spagna. Questa sarà leggermente più in salita però. Dopo quattro gare oltreoceano dominate da Marquez (a parte lo zero di Austin, dove comunque il Cabron