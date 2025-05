Superbike britannica, la storia incredibile della fidanzata di uno dei piloti morti: le era già successo...

ROMA - L'Inghilterra e il mondo dei motori sono sotto shock dopo il tragico incidente avvenuto durante una gara di Supersport a Oulton Park, in cui hanno perso la vita il 21enne il 21enne inglese Owen Jenner e il 29enne neozelandese Shane Richardson, il primo deceduto per una lesione cerebrale e il secondo per gravi lesioni al torace.