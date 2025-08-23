MotoGp, Gran Premio d'Ungheria, Marc Marquez in pole davanti a Bezzecchi. Delude Bagnaia

Si sono concluse le prove del Gran Premio d'Ungheria, 14esimo appuntamento stagionale del MotoGp, andate in scena sul nuovo circuito, il 'Balaton Park', situato nei pressi dell'omonimo Lago. Il miglior tempo è stato fatto registrare da Marc Marquez, che ha conquistato la pole position in 1:36:518. Alle spalle dello spagnolo si sono classificati Bezzecchi e Di Giannantonio, davanti a Bastianini e Morbidelli. Sesto tempo per Fabio Quartararo. Nono invece Marin.