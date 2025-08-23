Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
MotoGp, Gran Premio d'Ungheria, Marc Marquez in pole davanti a Bezzecchi. Delude Bagnaia

Nel 14esimo appuntamento stagionale, miglior tempo per lo spagnolo. Terzo Di Giannantonio
MotoGp, Gran Premio d'Ungheria, Marc Marquez in pole davanti a Bezzecchi. Delude Bagnaia
1 min

Si sono concluse le prove del Gran Premio d'Ungheria, 14esimo appuntamento stagionale del MotoGp, andate in scena sul nuovo circuito, il 'Balaton Park', situato nei pressi dell'omonimo Lago. Il miglior tempo è stato fatto registrare da Marc Marquez, che ha conquistato la pole position in 1:36:518. Alle spalle dello spagnolo si sono classificati Bezzecchi e Di Giannantonio, davanti a Bastianini e Morbidelli. Sesto tempo per Fabio Quartararo. Nono invece Marin. 

Delusione Bagnaia: quindicesimo tempo

Delusione per Bagnaia, che ha chiuso il Q1 con il quindicesimo tempo. "Non riesco a guidare questa moto", ha dichiarato il pilota italaiano. Ancora più indietro, in diciassettesima posizione, è finito Martin. Nel pomeriggio è in programma la gara Sprint, mentre domani 24 agosto, la gara partirà alle ore 14. Saranno 26 i giri del circuito da completare.

