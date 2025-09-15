Motogp: il crollo Bagnaia, il dominio spagnolo e poche alternative: l'Italia è entrata in crisi

I tempi di Valentino Rossi. Ma anche di Max Biaggi, Loris Capirossi o di quel Bagnaia che è momentaneamente assente. L'Italia delle Moto è in crisi generazionale e a farsi belli ora più che mai sono gli spagnoli che dominano in tutte le categorie e sfornano un pilota di livello ogni sei mesi. In MotoGp è troppo timida la resistenza di Bezzecchi e Morbidelli, senza contare la lunga crisi di Pecco. Al contrario dell'Italia appunto che ormai porta il tri