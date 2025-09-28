Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it

Marc Marquez vince il Mondiale e raggiunge Valentino Rossi. Bagnaia trionfa nel Gp del Giappone

Nel giorno in cui il pilota azzurro torna al successo, lo spagnolo porta a casa il nono titolo
Marc Marquez vince il Mondiale e raggiunge Valentino Rossi. Bagnaia trionfa nel Gp del Giappone© Getty Images
1 min

Pecco Bagnaia si aggiudica il Gran Premio del Giappone e torna al successo chiudendo un periodo negativo, ma i riflettori sono tutti per Marc Marquez, che si aggiudica il titolo mondiale. Il nono della sua carriera. Un trionfo che gli consente di raggiungere Valentino Rossi, Carlo Ubbiali e Mike Hailwood. Il Gran Premio si è chiuso con il terzo posto di Joan Mir.

Marquez: "Ora sono in pace con me stesso"

"E' difficilissimo parlare, ricordo quello che è successo ma voglio godermi il momento. E' stato difficilissimo, sono tranquillo, adesso mi sento in pace in con me stesso. Ho fatto tanti errori nella mia carriera come quello di tornare troppo presto e ho lottato e sono tornato a vincere e adesso sono in pace con me stesso", le prime parole di Marc Marquez al termine della gara. 

Bagnaia si congratlua con Marquez

"Congratulazioni a Marc si merita questo titolo", le parole di Francesco Bagnaia, che si complimenta con il compagno di squadra Marc Marquez, nuovo campione del mondo della classe MotoGp. "Sono felice per la mia performance, continuerò in questo modo", ha detto il pilota della Ducati che ha vinto anche la gara Sprint in Giappone.

