Marc Marquez vince il nono Mondiale MotoGP, il tenero bacio con la sua Gemma Pinto tra i meccanici Ducati

Il pilota spagnolo festeggia il successo del titolo in modo speciale
Marc Marquez vince il nono Mondiale MotoGP, il tenero bacio con la sua Gemma Pinto tra i meccanici Ducati
1 min

Grande festa nel box Ducati per la vittoria del nono titolo Mondiale di Marc Marquez. Il pilota ha raggiunto i meccanici in sella alla sua moto e accompagnato da una bandiera spagnola. E' stato immediatamente raggiunto dal suo team, che lo ha abbracciato e festeggiato a lungo. 

Il bacio con Gemma Pinto nel box Ducati

Ad attenderlo c'era anche Gemma Pinto: la sua fidanzata lo ha accolto con un caloroso abbraccio e un tenero bacio."Sono tornato troppo in fretta, ma oggi non voglio pensare a quello che ho successo. Qui si è chiuso un cerchio, E' stata la giornata perfetta e ora sono in pace con me stesso", ha detto il pilota spagnolo. 

