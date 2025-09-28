Marc Marquez vince il nono Mondiale MotoGP, il tenero bacio con la sua Gemma Pinto tra i meccanici Ducati

Grande festa nel box Ducati per la vittoria del nono titolo Mondiale di Marc Marquez. Il pilota ha raggiunto i meccanici in sella alla sua moto e accompagnato da una bandiera spagnola. E' stato immediatamente raggiunto dal suo team, che lo ha abbracciato e festeggiato a lungo.

Il bacio con Gemma Pinto nel box Ducati

Ad attenderlo c'era anche Gemma Pinto: la sua fidanzata lo ha accolto con un caloroso abbraccio e un tenero bacio."Sono tornato troppo in fretta, ma oggi non voglio pensare a quello che ho successo. Qui si è chiuso un cerchio, E' stata la giornata perfetta e ora sono in pace con me stesso", ha detto il pilota spagnolo.