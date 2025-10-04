Incidente al Mugello, grave il pilota Davide Conte: le sue condizioni

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane centauro, nel corso del penultimo giro, avrebbe urtato un altro pilota in uscita dalla curva Buciné, l'ultima prima del traguardo, finendo nella ghiaia. Le sue condizioni sono apparse subito serie, immediata l'esposizione della bandiera rossa per interrompere la corsa e rendere possibile il pronto intervento dei sanitari, che dopo aver stabilizzato e intubato il ragazzo, hanno atteso l'arrivo dell'elisoccorso.

Le condizioni di Davide

Giunto all'ospedale di Careggi, Davide Conte è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, al termine dei quali gli è stato riscontrato un fortissimo trauma cranico. Il giovane resta in prognosi riservata e nelle prossime ore verrà sottoposto a nuovi esami per monitorare la situazione.