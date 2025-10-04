Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Incidente al Mugello, grave il pilota Davide Conte: le sue condizioni

Fiato sospeso per il 21enne centauro torinese, trasportato in eliambulanza al Careggi dopo la caduta nella prova del Campionato italiano di velocità
Incidente al Mugello, grave il pilota Davide Conte: le sue condizioni
Un grave incidente in pista funesta la giornata al Mugello, dove era in corso una gara delle Sport Bike, valida per il Campionato italiano di velocità di motociclismo (Civ). Sfortunato protagonista il giovane Davide Conte, 21enne di Torino, trasportato in eliambulanza all'ospedale di Careggi, a Firenze.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane centauro, nel corso del penultimo giro, avrebbe urtato un altro pilota in uscita dalla curva Buciné, l'ultima prima del traguardo, finendo nella ghiaia. Le sue condizioni sono apparse subito serie, immediata l'esposizione della bandiera rossa per interrompere la corsa e rendere possibile il pronto intervento dei sanitari, che dopo aver stabilizzato e intubato il ragazzo, hanno atteso l'arrivo dell'elisoccorso.

Le condizioni di Davide

Giunto all'ospedale di Careggi, Davide Conte è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, al termine dei quali gli è stato riscontrato un fortissimo trauma cranico. Il giovane resta in prognosi riservata e nelle prossime ore verrà sottoposto a nuovi esami per monitorare la situazione.

