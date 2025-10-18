MotoGp Australia, Bezzecchi domina la Gara Sprint: Quartararo partirà in pole

Dopo i successi nelle gare Sprint a Misano e Mandalika, Marco Bezzecchi si ripete anche in Australia , conquistando il successo nella gara breve di Phillip Island e battendo il compagno di squadra dell'Aprilia Raul Fernandez , grazie ad un sorpasso decisivo a quattro giri dalla conclusione. Al terzo posto chiude Pedro Acosta, davanti a Miller; quinta posizione per Fabio Di Giannantonio. Giornata da dimenticare per Pecco Bagnaia, che chiude in diciannovesima posizione. Marc Marquez, già sicuro del titolo Mondiale e il suo connazionale campione del mondo 2024 Jorge Martin, non hanno partecipato alla gara australiana.

Qualifiche, Quartararo davanti a tutti

La pole position del Gran Premio d'Australia, 19esimo appuntamento stagionale del MotoGp, è andata invece a Fabio Quartaro. Il francese della Yamaha ha chiuso in testa l'ultima sessione di prove facendo registrare anche il record sul giro. Per Quartarao , che ha preceduto Bezzecchi e l'australiano Jack Miller, si tratta della quinta pole position stagione. Bagnaia ha chiuso all'undicesimo posto.