Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

MotoGp Australia, Bezzecchi domina la Gara Sprint: Quartararo partirà in pole

Il pilota italiano ha preceduto sul circuito di Phillip Island Raul Fernandez e Pedro Acosta. Nelle qualifiche, domina il francese
1 min

Dopo i successi nelle gare Sprint a Misano e Mandalika, Marco Bezzecchi si ripete anche in Australia, conquistando il successo nella gara breve di Phillip Island e battendo il compagno di squadra dell'Aprilia Raul Fernandez, grazie ad un sorpasso decisivo a quattro giri dalla conclusione. Al terzo posto chiude Pedro Acosta, davanti a Miller; quinta posizione per Fabio Di Giannantonio. Giornata da dimenticare per Pecco Bagnaia, che chiude in diciannovesima posizione. Marc Marquez, già sicuro del titolo Mondiale e il suo connazionale campione del mondo 2024 Jorge Martin, non hanno partecipato alla gara australiana.

Qualifiche, Quartararo davanti a tutti

La pole position del Gran Premio d'Australia, 19esimo appuntamento stagionale del MotoGp, è andata invece a Fabio Quartaro. Il francese della Yamaha ha chiuso in testa l'ultima sessione di prove facendo registrare anche il record sul giro. Per Quartarao , che ha preceduto Bezzecchi e l'australiano Jack Miller, si tratta della quinta pole position stagione. Bagnaia ha chiuso all'undicesimo posto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moto

Da non perdere

Marc Marquez operatoLe confessioni di Marc Marquez