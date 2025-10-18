Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
Disperazione Bagnaia: è penultimo in gara sprint a Phillip Island. È gelo al box Ducati

Il pilota italiano ha sfogato la sua delusione dopo la diciannovesima posizione in Australia
2 min

Rabbia, delusione e amarezza: il penultimo posto di Pecco Bagnaia nella gara Sprint a Phillip Island, ha portato il pilota azzurro e il suo team ad una reazione sconfortante. La mini gara, che si è chiusa con il successo di Bezzecchi davanti al compagno di squadra Raul Fernandez e a Pedro Acosta, ha visto il pilota della Ducati chiudere in diciannovesima posizione, lontanissimo dal vertice e con trentadue secondi di ritardo da Bezzecchi. 

Bagnaia, delusione nel box Ducati

Una volta tornato ai box, Bagnaia non ha nascosto la delusione: si è seduto su una sedia, ed è rimasto diversi secondi fermo. Quasi inerme: ha solo piegato la testa verso l'alto e poi verso il basso: un linguaggio del corpo eloquente, che tradisce lo sconforto e il malessere. Il Team Manager Ducati Davide Tardozzi si è avvicinato, ma ha preferito rimanere in silenzio, lasciando il pilota solo con i suoi pensieri. Solo in un secondo momento ha provato a consolarlo. Un'immagine eloquente: significativa del momento difficile che il pilota Ducati sta vivendo. Per la prima volta la gara si è chiusa senza una moto di Borgo Panigale sul podio.

 

