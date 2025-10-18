Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tragedia al Rally del Marocco: muore il portoghese Brandao© Official Instagram Jorge Brandao

Tragedia al Rally del Marocco: muore il portoghese Brandao

Il pilota è caduto tra le dune quando mancavano pochi chilometri all'arrivo
1 min

Il mondo delle due ruote è in lutto. Nel corso dell'ultima tappa del Rally Raid in Marocco, il motociclista Jorge Brandao ha perso la vita, dopo una rovinosa caduta tra le dune del percorso. L'incidente si è consumato a pochi chilometri dal termine dell'ultima speciale, che prevedeva l'arrivo a Erfoud. 

Brandao, la corsa disperata in ospedale

Il pilota portoghese, 47 anni, era alla seconda partecipazione alla competizione. Brandao, apparso subito in condizioni disperate, è stato soccorso immediatamente dai medici, accorsi con l'elicottero del team sanitario dell'organizzazione. Il pilota portoghese del team Old Friends Rally "è stato prontamente soccorso dai medici e caricato a bordo di un elicottero sanitario che lo ha trasportato all'ospedale di Erfoud, dove purtroppo è deceduto alle 13.55", si legge nel comunicato pubblicato dal suo team.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moto

Da non perdere

Disperazione BagnaiaBezzecchi domina la Gara Sprint