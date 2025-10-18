Tragedia al Rally del Marocco: muore il portoghese Brandao

Il mondo delle due ruote è in lutto. Nel corso dell'ultima tappa del Rally Raid in Marocco, il motociclista Jorge Brandao ha perso la vita, dopo una rovinosa caduta tra le dune del percorso. L'incidente si è consumato a pochi chilometri dal termine dell'ultima speciale, che prevedeva l'arrivo a Erfoud.

Brandao, la corsa disperata in ospedale

Il pilota portoghese, 47 anni, era alla seconda partecipazione alla competizione. Brandao, apparso subito in condizioni disperate, è stato soccorso immediatamente dai medici, accorsi con l'elicottero del team sanitario dell'organizzazione. Il pilota portoghese del team Old Friends Rally "è stato prontamente soccorso dai medici e caricato a bordo di un elicottero sanitario che lo ha trasportato all'ospedale di Erfoud, dove purtroppo è deceduto alle 13.55", si legge nel comunicato pubblicato dal suo team.