venerdì 31 ottobre 2025
Moto3, Dettwiler è uscito dalla terapia intensiva

Il pilota elvetico, protagonista di un incidente nel warp up del Gp di Sepang con il campione del mondo Rueda, è stato trasferito in una clinica di Kuala Lumpur
SEPANG (Malesia) - Noah Dettwiler ha lasciato la terapia intensiva. Il pilota svizzero della Moto3 era rimasto gravemente ferito domenica scorsa durante il warm-up del GP di Malesia, travolto nel corso del giro di ricognizione dal campione del mondo Rueda. Il team del pilota elvetico Cip Green Power, su Instagram ha pubblicato un post con l’aggiornamento delle condizioni. "Noah è sveglio - si legge nel post - e comunica con la famiglia e i medici”. Il pilota è stato trasferito in una clinica privata di Kuala Lumpur per proseguire le cure, in attesa di capire quando potrà essere trasportato in Svizzera: Dettwiler ha una frattura al collo e dovrà essere operato per ridurre una frattura alla gamba.

