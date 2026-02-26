Corriere dello Sport.it
MotoGP, si riparte dalla Thailandia: qualifiche, Sprint e gara, tutti gli orari e come vederle © EPA

MotoGP, si riparte dalla Thailandia: qualifiche, Sprint e gara, tutti gli orari e come vederle

Tutto sul primo appuntamento del nuovo Mondiale: Marc Marquez punta al decimo titolo
1 min

Riparte dal Buriram in Thailandia il circuito del Motomondiale 2026.  L'uomo da battere resta Marc Marquez, che cerca il decimo successo mondiale. Il fratello Alex Marquez e Francesco Bagnaia sperano di riuscire a colmare il gap con il pilota spagnolo, protagonista nel 2025 di una cavalcata eccezionale, conquistando il successo con cinque gare d’anticipo.

Gran Premio della Thailandia: orari e sessioni

Si parte venerdì 27 febbraio con le prove libere della MotoGp, che andranno in scena alle 4.45 (ora italiana) e alle 9.00. Sabato 28 febbraio le Q1 alle 4.50 e le Q2 alle ore 5.15. Alle ore 9.00 invece il MotoGp Sprint, con tredici giri in programma. Infine domenica 1 marzo il Warm-Up alle 4.40 e la partenza della gara alle ore 9.00. 

Gran Premio della Thailandia, come vederla in tv 

Tutto il weekend in Thailandia sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport MotoGp e du Tv8: le qualifiche e la gara Sprint andranno in scena anche in chiaro, mentre il Gran Premio sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e in differita su Tv8, dalle ore 11.05.

 

 

Bagnaia in Aprilia ? La veritàSi accendono i motori della MotoGp

