MotoGP, si riparte dalla Thailandia: qualifiche, Sprint e gara, tutti gli orari e come vederle

Gran Premio della Thailandia: orari e sessioni

Si parte venerdì 27 febbraio con le prove libere della MotoGp, che andranno in scena alle 4.45 (ora italiana) e alle 9.00. Sabato 28 febbraio le Q1 alle 4.50 e le Q2 alle ore 5.15. Alle ore 9.00 invece il MotoGp Sprint, con tredici giri in programma. Infine domenica 1 marzo il Warm-Up alle 4.40 e la partenza della gara alle ore 9.00.

Gran Premio della Thailandia, come vederla in tv

Tutto il weekend in Thailandia sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport MotoGp e du Tv8: le qualifiche e la gara Sprint andranno in scena anche in chiaro, mentre il Gran Premio sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e in differita su Tv8, dalle ore 11.05.